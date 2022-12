JT Foot Mercato : tout le monde recale Cristiano Ronaldo

Chômage longue durée pour Cristiano Ronaldo

Après une Coupe du Monde contrastée, Cristiano Ronaldo s’entraîne seul au centre d’entraînement du Real Madrid. Mais attention, il n’est jamais question d’un retour avec le maillot des Merengues. De gros cadors comme le Borussia Dortmund, Naples, l’Atlético de Madrid et Chelsea avaient manifesté un intérêt pour lui entre l’été dernier et la période actuelle, mais l’affaire ne s’était pas concrétisée pour diverses raisons. Et la plupart du temps, le problème est financier. Le Portugais touchait 29 millions d’euros nets par an à Manchester United, ce qui est bien plus que ce que pouvait offrir les clubs intéressés. Longtemps, de nombreux médias européens ont envoyé le quintuple ballon d’or en Bavière. Questionné sur le sujet, Oliver Kahn a indiqué qu’il n’intéressait pas le Bayern Munich au micro de Sky Germany : « Je peux exclure un transfert pour Ronaldo. Nous y avons réfléchi, c’est notre devoir. Mais nous avons une idée claire, une philosophie claire de la manière dont notre équipe devrait être constituée. Nous l’apprécions tous, cela ne fait aucun doute. Nous aimons tous Cristiano Ronaldo, mais c’est quelque chose qui ne rentre pas dans nos idées. » D’ailleurs récemment en Bundesliga, même l’Eintracht Francfort a refusé CR7. « Il nous a été proposé », a affirmé Axel Hellmann, membre du conseil d’administration du club allemand auprès de DAZN. Le président du conseil de surveillance du club a rajouté : « j’ai le sentiment qu’il a été proposé à tous les clubs de la Ligue des champions. » Et si tous les clubs de l’élite du football l’ont refusé, tout porte à croire qu’il va partir en Arabie Saoudite. Selon nos informations, l’international portugais va rencontrer les dirigeants d’Al-Nassr cette semaine à Riyadh. Il pourrait s’engager jusqu’en 2030 avec le club selon Marca.

L’avenir de Mendy dans le flou

Depuis le départ de Thomas Tuchel en début de saison, Edourad Mendy a perdu sa place de numéro 1. Graham Potter lui préfère Kepa Arrizabalaga. Mais le gardien sénégalais a besoin de temps de jeu et des clubs s’intéressent évidemment à sa situation. C’est notamment le cas en Ligue 1, où, selon The Sun, Monaco et Nice surveillent avec beaucoup d’attention sa situation. Le média anglais évoque aussi la piste menant à l’AC Milan.

La suprématie du Brésil

La FIFA vient de publier son premier classement post Coupe du Monde. Malgré son succès mondial, l’Argentine n’est pas première. Le Brésil reste premier du classement malgré son élimination dès les quarts de finale par la Croatie. Les partenaires de Luka Modric, eux, réalisent l’une des plus grosses progressions du mois puisqu’ils intègrent le top 10 après avoir gagné cinq places. Finaliste malheureuse, la France en profite pour remonter sur le podium. De son côté, la Belgique chute de deux places et descend à la 4ème place.