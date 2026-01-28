PSG : un taulier du FC Barcelone a pété un câble à cause de Dro Fernandez

Décidemment, même si les apparitions de Dro Fernandez avec l’équipe première du Barça cette saison peuvent se compter sur les doigts d’une main, les Catalans vont mettre du temps à digérer son départ. Comme l’indique la presse locale depuis le début du feuilleton, il y a une déception énorme en interne avec la signature du milieu offensif de 18 ans à Paris, que ce soit au sein du staff ou de la direction.

« C’est une situation désagréable. On pourra reparler de comment tout s’est déroulé. Ce fut une surprise. On avait déjà un accord pour un autre scénario, pour quand il allait fêter ses 18 ans, mais de façon surprenante son agent nous a dit qu’on n’allait pas pouvoir réaliser ce qui avait été accordé », lançait par exemple le président blaugrana Joan Laporta le week-end dernier, alors que l’arrivée de l’hispano-philippin n’avait pas encore été annoncée officiellement par Paris. Les joueurs eux ont logiquement été plus rationnels lorsqu’ils ont été interrogés à ce sujet, à l’image de Dani Olmo mardi soir : « chacun a ses raisons. Moi, j’avais les miennes pour partir, et maintenant Dro a les siennes. C’est dommage, car c’était un pari du club, il était déjà avec nous, mais c’est sa décision. Il faut lui souhaiter le meilleur, et rien de plus ».

Un joueur monte au créneau

Sport révèle plus d’informations ce mercredi et confirme que le départ de Dro à Paris est aussi mal passé dans le vestiaire. Il y a même un joueur qui était fou de rage lorsqu’il a appris le départ du joueur pour le PSG. Ce joueur n’est autre que Gavi. Le joueur ne s’est pas privé de partager son mécontentement en interne, et il est même allé reprocher au staff d’avoir mal géré cette affaire. Pour Gavi, qui fait partie des tauliers du vestiaire malgré son jeune âge, le Barça n’a pas fait le nécessaire pour retenir le joueur, et le staff du club aurait dû lui donner un peu plus de temps de jeu.

Une prise de position très forte, puisque Gavi, qui a curieusement le même agent que le nouveau joueur du PSG, estime que Dro avait le niveau pour jouer et apporter des choses à l’équipe. Et nul doute qu’au sein de l’effectif, l’avis de Gavi est partagé, même si aucun autre joueur ne s’est offert une sortie aussi musclée en interne. Ce départ va donc bien laisser des traces…