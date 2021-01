Les Tops et Flops de PSG - OM

La suite après cette publicité

Pour le Trophée des Champions 2020, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille se retrouvaient après le match brûlant de championnat en septembre dernier (victoire de l'OM, 1-0). Cette fois, ce sont les Parisiens qui se sont imposés et se sont adjugés le trophée grâce à des réalisations de Mauro Icardi et Neymar Jr, malgré une réduction du score de Dimitri Payet (2-1). Le retour en forme de l'Argentin tombe a point nommé pour le club de la capitale. On en parle dans les leçons du match, suivies des tops et flops.