Ligue 2 : Le Havre manque le coche, Metz passe devant Bordeaux, Laval peut y croire

Ce samedi, le multiplex de la 37e journée de Ligue 2 promettait d’être explosif. C’était une soirée durant laquelle Bordeaux avait beaucoup à gagner mais aussi énormément à perdre. En déplacement à Annecy, les Girondins pouvaient récupérer la première place dans le meilleur des cas ou tomber à la troisième place dans le pire des scenarii. Et c’est finalement le deuxième cas de figure qui s’est produit, surpris d’entrée de jeu par l’ouverture du score précoce de Vincent Pajot (9e, 1-0). Malmenés, les ouailles de David Guion ont eu le contrôle du ballon mais n’ont, paradoxalement, jamais semblé supérieurs aux locaux plus dangereux offensivement. Le pire des scenarios donc pour les coéquipiers de Yoann Barbet car, dans le même temps, Metz leur est passé devant après s’être imposé à Sochaux grâce à l’unique but de Cheikh Tidiane Sabaly (49e). Bien aidés par l’expulsion de Skelly Alvero en seconde période, les Grenats réalisent une énorme opération et sont désormais en bonne position pour remonter en Ligue 1. Une victoire à la maison face à Bastia vendredi prochain suffira à leur bonheur.

Bordeaux peut bien regretter cette soirée car, dans le même temps, Le Havre a concédé le nul face à Bastia. En Corse, les leaders havrais, qui restent sur deux défaites, n’ont jamais été en mesure de se mettre au niveau d’intensité imposé par les locaux et ont failli concéder un troisième revers consécutif suite à l’ouverture du score signé Dominique Guidi (57e). Malmenés, les Havrais ont miraculeusement accroché le nul sur un but tardif de Samuel Grandsir (1-1, 89e). Malgré ce contretemps, les hommes de Luka Elsner gardent leur destin entre leurs mains et seront champions s’ils s’imposent la semaine prochaine à domicile contre Dijon. Les Dijonnais, de leur côté, se battent ardemment pour leur maintien et sont descendus à la 18e place ce vendredi après avoir été en dehors de la zone de relégation pendant une bonne partie de la soirée. Les hommes de Pascal Dupraz ont ouvert le score grâce à Marley Aké mais ont finalement été rejoints par le Paris FC sur un but de Julien Lopez. Dans cette ruée aux places non-relégables en Ligue 2, pas moins de six équipes se tiennent en 3 points ce vendredi soir.

Une course au maintien qui s’annonce folle

En effet, alors qu’Annecy a fait la belle opération en grimpant à la 14e place, Valenciennes s’est également éloigné de la zone à risques en gagnant face à Grenoble (1-0). Vainqueur au Havre la semaine dernière, le VAFC est quinzième et devra fournir un dernier effort pour assurer son maintien dans 7 jours. Englué dans la zone de relégation depuis de nombreuses journées, Laval s’est donné les moyens d’avoir un ultime espoir. Face à des Nîmois condamnés, les Lavallois se sont imposés grâce à des buts d’Elisor et Naïdji et sont revenus à deux points de Valenciennes et à égalité de points avec le premier non-relégable, Rodez.

Opposés à Pau dans un duel pour le maintien ce vendredi, les Ruthénois se sont inclinés à domicile à cause notamment d’un doublé de Yanis Begraoui en première période. Finalement battus 3-2 par des Palois qui grimpent à la 15e place, Rodez ne devra pas se louper la semaine prochaine et auront fort à faire contre des Bordelais revanchards. Dans les autres rencontres de la soirée, Amiens a renversé Quevilly-Rouen qui avait pourtant bien démarré avec l’onzième but cette saison en Ligue 2 de Louis Mafouta (1-3). Contre la lanterne rouge niortaise, Guingamp s’est imposé grâce à un doublé de Gaëtan Courtet (2-0). Menant sur la pelouse de Caen grâce à un doublé d’Ibrahima Wadji, l’ASSE a finalement été rejoint en fin de match par les Normands (2-2).

Les résultats complets du multiplex

Bastia 1-1 Le Havre : Guidi (57e) / Grandsir (89e)

Sochaux 0-1 Metz : Sabaly (49e)

Annecy 1-0 Bordeaux : Pajot (9e)

Rodez 2-3 Pau : Boissier (19e), Younoussa (74e) / Begraoui (11e, 41e), George (26e)

Laval 2-0 Nîmes : Elisor (18e), Naïdji (36e)

Guingamp 2-0 Niort : Courtet (31e, 90+4e)

Quevilly-Rouen 1-3 Amiens : Mafouta (s.p 28e) / Cissé (52e, 86e), Leautey (74e)

Caen 2-2 Saint-Etienne : Mendy (83e), Essende (85e) / Wadji (15e, 23e)

Dijon 1-1 Paris FC : Aké (48e) / Lopez (57e)

Valenciennes 1-0 Grenoble : Kaba (57e)