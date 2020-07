FC Barcelone-Osasuna : les compositions officielles !

C'est un FC Barcelone qui n'a plus son destin en main qui accueille Osasuna, pour le compte de la 37e et avant-dernière journée de Liga. Tributaires du Real Madrid (1er, 83 points), qui reçoit Villarreal dans le même temps et sera sacré champion en cas de succès, les Blaugranas (2e, 79 points) doivent absolument l'emporter pour espérer conserver une infime chance d'être titrés au finish, dimanche, lors de l'ultime journée.

A cette occasion, Quiqué Setién surprend son monde et laisse Jordi Alba, Sergio Busquets, Arturo Vidal, Frenkie de Jong ou encore Luis Suarez sur le banc au coup d'envoi. Le milieu est composé de Rakitic, Sergi Roberto et Riqui Puig, alors que Léo Messi est accompagné par Fati et Braithwaite aux avant-postes.

Les compositions d'équipes :

Le XI du Barça : ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo - Sergi Roberto, Rakitic, Puig - Messi, Braithwaite, Fati

Le XI d'Osasuna : Sergio Herrera - Raul Navas, David Garcia, Aridane, Estupiñan - Nacho Vidal, Moncayola, Arnais, Brasanac, Iñigo Perez - Adrian