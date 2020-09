Milan AC : discussions entamées avec Schalke 04 pour Matija Nastasic

Musacchio et Romagnoli blessés, la défense du Milan AC est décimée. Les dirigeants milanais recherchent donc activement un nouveau défenseur central. De nombreuses pistes ont été évoquées dont les plus pressantes se nomment Kristoffer Ajer (Celtic Glasgow) et Nikola Milenkovic (Fiorentina). Les difficultés à avancer dans ces dossiers, notamment celui du Serbe de la Viola, pousseraient Paolo Maldini à se pencher vers un autre Serbe.

Selon le site Sky Sport Italia, les Lombards seraient rentrés en contact avec Matija Nastasic, joueur de Schalke 04. Le club allemand serait disposé à le libérer, mais uniquement sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Les négociations auraient été entamées pour recruter le joueur de 27 ans qui s'est révélé à la Fiorentina avant de partir à Manchester City en 2012.