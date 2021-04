La masterclass de Kylian Mbappé avec le PSG régale la presse européenne, le montant astronomique du nouveau contrat de Kevin de Bruyne

La suite après cette publicité

«Merci qui? Merci Kyky»

«Grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé, les Parisiens ont signé un exploit retentissant face au champion d'Europe en titre». C'est ainsi que Le Parisien résume la victoire du PSG contre le Bayern Munich (2-3). Le journal francilien va même plus loin et remercie son double buteur dans ses pages intérieures : «merci qui ? Merci Kyky». Après son doublé contre le champion d'Europe en titre, Mbappé fait la Une de tous les journaux. Pour L'Équipe, c'est tout simplement lui qui a rendu possible l'exploit du PSG. As aussi en fait sa couverture, évoquant «un autre festival de Mbappé». Le Français fait même les gros titres de la presse belge, à l'image de La Dernière Heure qui titre : «un Super Mbappé offre une belle option aux Parisiens». Enfin, on parle également de ce récital en Italie. La Gazzetta dello Sport lui réserve ainsi un long article dans ses colonnes, pour mettre en avant un «Mbappé aux commandes».

23 M€ par an pour De Bruyne

Nous apprenions ce mercredi que Kevin de Bruyne prolongeait l’aventure avec Manchester City. Ce jeudi, The Times nous livre quelques chiffres concernant cette signature. Le milieu de terrain belge a prolongé du côté de Manchester City, pour quatre saisons supplémentaires et d'après le journal, il est devenu le joueur le mieux payé de Premier League avec ce nouveau deal. Il empocherait pas moins de 80 M£, soit 20 M£ par saison, environ 23 M€ par an !

Le Barça veut blinder Pedri

Enfin, le jeune Pedri fait la Une de Sport ce jeudi. D'après le journal catalan, le club blaugrana veut blinder sa pépite. En effet, les dirigeants comptent lui offrir un bien meilleur contrat, en vue du joli rendement qu'offre déjà le joueur de 18 ans. Mais pour l'instant aucun montant n'a encore fuité.