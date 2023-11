JT Foot Mercato : l’OM lance les grandes manœuvres pour sortir de la crise

Sauver l’OM de la noyade

L’Olympique de Marseille s’enfonce dans la crise avec seulement 1 victoire sur les 6 derniers matches pour 1 nul et 4 défaites en Ligue 1. Un constat décevant pour un club qui avait de grandes ambitions après de gros investissements sur le dernier mercato estival. Mais la direction olympienne ne veut pas se laisser abattre et compte réagir dès cet hiver. Avec la longue absence de Valentin Rongier, un milieu de terrain est ciblé pour renforcer l’effectif selon RMC Sport. Une autre arrivée est également recherchée en fonction des demandes de Gattuso et du départ des internationaux concernés par la CAN. Des ajustements seront également établis en fonction des départs. Reste à connaître aussi l’avenir de Pablo Longoria et son implication. Selon La Provence, le président marseillais a pris du recul depuis la réunion houleuse avec les groupes de supporters. «Il est là, mais il n’est plus là», a même lâché une source interne au club. Toutefois, selon nos informations, la vérité serait tout autre et l’homme fort de l’OM s’active plus que jamais en coulisse pour que l’équipe de Gattuso redresse la barre et que le club phocéen atteigne son objectif de Ligue des Champions en fin de saison. L’arrivée de Medhi Benatia, après le départ de Javier Ribalta, permettra à Longoria de déléguer et de s’appuyer sur un homme fort pour gérer le sportif.

La suite après cette publicité

Henry défend Cherki

En difficulté à l’Olympique Lyonnais mais performant avec les Bleuets, Rayan Cherki connaît un début de saison assez particulier. Questionné sur la situation de son joueur en conférence de presse, le sélectionneur des Espoirs a été assez clair : si le Gone n’est pas décisif avec le club rhodanien, il l’est avec son équipe et c’est l’essentiel. «Avec nous, il a été bon, plutôt même très bon. Souvent sur les actions, sur les buts. Quelques oublis de temps en temps pour se replacer. Parfois, il le fait aussi très bien. Il va presser aussi. Donc sur ce plan-là, je n’ai vraiment rien à dire. Donc voilà, ce qui se passe à Lyon, c’est vraiment difficile pour moi d’en parler. Avec tout le respect que j’ai, je sais comment ça se passe quand tu es coach dans ce genre de situation», a déclaré le coach des espoirs.

À lire

OM : la mise au point musclée de Pablo Longoria

Les officiels du jour

Le Bayern Munich vient de recruter une pépite évoluant en Australie. Il s’agit de Nestory Irankunda qui évolue à Adélaïde United. Le joueur de 17 ans débarquera le 1er juillet 2024 en Bavière et signera un contrat à long terme. Après une expérience au Qatar à Al Duhail, Hernan Crespo rebondit aux Émirats arabes unis à Al-Ain. L’Argentin s’offre donc un sixième défi dans sa carrière de coach. Parti de l’Olympique de Marseille moins de deux mois après son arrivée sur la Canebière, Marcelino rebondit en Liga dans un club qu’il connaît bien. Sans surprise, il a été choisi par Villarreal pour succéder à Pacheta. Il a signé un contrat jusqu’en 2026 !