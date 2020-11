LOSC - OL : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est une belle affiche que nous réserve cette soirée de dimanche du côté du Stade Pierre Mauroy. Lille accueille ainsi l'Olympique Lyonnais à 21h (à suivre en direct sur Foot Mercato) pour ce dernier match de la 9e journée du championnat de France. Un duel entre deux puissances de la Ligue 1 qui connaissent cependant des sorts bien différents cette saison.

Effectivement, les Dogues tiennent pour l'instant tête au Paris Saint-Germain tout en haut du tableau, puisqu'en cas de victoire face aux Rhodaniens, ils seraient toujours leaders à égalité avec le club de la capitale. Toujours invaincus en championnat, ils n'ont d'ailleurs encaissés qu'un petit but sur leur pelouse en quatre rencontres. En face, les Lyonnais reviennent plutôt bien après un début de saison chaotique, et sortent d'un gros match face à Monaco (4-1), mais sont encore loin du podium, sixièmes.

Très peu d'absents pour ce duel

Pour ce choc, Christophe Galtier, que les rumeurs ont envoyé du côté du Groupama Stadium, va pouvoir sortir son onze de gala. Maignan défendra les cages, avec le duo Botman-Fonte devant lui pour sécuriser la surface. Bradaric et Celik animeront les flancs, alors que Sanches et André composeront le duo du milieu. Sur les ailes, place au duo Bamba-Araujo, qui devront nourrir de bons ballons Ikoné et Yilmaz. Un arsenal offensif impressionnant...

Rudi Garcia lui peut aussi sortir une belle équipe, même s'il doit toujours composer sans Denayer, alors que Bard et De Sciglio sont indisponibles. Lopes sera là dans les buts, avec un quatuor Cornet-Diomandé-Marcelo-Dubois devant lui. Thiago Mendes, Aouar et Paqueta devront créer du jeu pour que le trio offensif composé de Toko Ekambi, Depay et Kadewere puisse mettre à mal la redoutable défense lilloise.