Barça : Fermín López, de rejeté chez les jeunes à sensation chez les professionnels

Souvent à la recherche de belles histoires à travers le football, les romantiques seraient bien inspirés de se tourner vers la Catalogne, refuge où il est de circonstance à satisfaire son appétit narratif ces derniers mois. Outre le tout jeune Marc Guiu, 17 ans et buteur 23 secondes après ses débuts avec le Barça il y a six jours, ou Lamine Yamal, plus jeune joueur de l’histoire à marquer en Liga à seulement 16 ans,

Fermín López est lui aussi en train d’édifier une belle histoire avec son club formateur, où il vient d’ailleurs de prolonger son contrat jusqu’en 2027. Âgé de 20 ans, le jeune milieu de terrain espagnol prend de l’épaisseur et fait partie des belles surprises du Barça de Xavi en ce début de saison. «Je suis très content pour lui, il travaille super bien et sait mettre ses qualités au service du collectif. Personnellement, je l’adore. S’il croit en lui, il peut être un joueur du Barça pendant de nombreuses années», louait l’entraîneur catalan ces derniers jours au sujet de son joueur.

S’il s’est encore illustré cette semaine en étant passeur décisif puis buteur face au Shakhtar en Ligue des Champions - une performance qui lui a valu le trophée d’homme du match -, l’Andalou de naissance n’était au départ pas programmé pour se retrouver dans le grand bain, du moins pas cette saison. Issu de la génération 2003 comme Alejandro Baldé ou encore Xavi Simons, Fermín n’a jamais été détecté comme un talent hors-série dans les catégories inférieures - il ne comptait aucune sélection avec les équipes de jeunes espagnoles avant octobre -, où des joueurs comme Gavi ou Aleix Garrido, nés en 2004 mais souvent surclassés, attiraient plus naturellement la lumière. Carles Martinez, aujourd’hui coach du TFC et passé par le le Barça, ainsi que Jordi Roura, directeur du football des équipes de jeunes du club, ont eux grandement contribué à l’éclosion du joueur, longtemps laissé de côté en raison de son retard physique sur les autres, comme le rapporte Sport. L’été dernier, c’est l’entraîneur du Barça Athletic, Rafa Marquez, qui avait d’ailleurs réclamé son départ en prêt. Mais avec patience, application, et une obstination à fer forgé, Fermin a finalement su revenir et faire déjouer les pronostics, même s’il avait récemment confié avoir traversé une période de dépression.

Son doublé contre le Real Madrid en pré-saison a tout chamboulé

Prêté la saison dernière à Linares, pensionnaire de Primera RFEF, troisième ordre des championnats espagnols, le milieu de terrain de 20 ans a rayonné et terminé meilleur buteur de son club en championnat (12 buts). S’il est alors revenu au Barça avec l’ambition de s’imposer comme un titulaire avec l’équipe réserve, Fermín el pequeñin ("le petit" en catalan, son sobriquet) a vite dû revoir ses objectifs à la hausse. Impressionnant lors des séances d’entraînement cet été, il avait été embarqué par Xavi pour participer à la tournée américaine du groupe professionnel. Plusieurs joueurs du club s’étaient d’ailleurs montrés particulièrement élogieux envers lui, à l’image du Golden Boy 2021, Pedri : «Je l’aime beaucoup. Je n’avais jamais eu le plaisir de jouer avec lui et je vois qu’il a beaucoup de courage et surtout beaucoup de qualité».

La qualité en question, il n’avait pas tardé à l’étaler aux yeux du grand public. Presque ambidextre, Fermín avait en effet scotché son monde lors d’une victoire éclatante (3-0) lors d’un match de pré-saison face au Real Madrid. Lancé par Xavi en fin de rencontre, il avait enfoncé le clou d’une frappe surpuissante du pied gauche, avant de se muer en passeur décisif pour Ferran Torres cinq minutes plus tard. L’élément déclencheur qui a alors conditionné une trajectoire fulgurante. «Je vois de la personnalité en lui, il a vingt ans mais il a faim et c’est très important. Quand je vois ça à l’entraînement, je me dis que je dois lui donner des minutes. Nous lui faisons confiance. Le foot, c’est ça», avait prévenu Xavi. Buteur en Liga face à Majorque cette saison, puis en Ligue des Champions cette semaine face au Shakhtar, Fermin pourrait avoir l’occasion de réitérer pareille performance face au Real Madrid dès samedi. Un adversaire qu’il connaît désormais suffisamment bien et qui pourrait faire office de porte d’entrée directe pour la sélection espagnole, où Luis de la Fuente zyeute ses performances. Si à l’heure actuelle, elle semble encore être verrouillée, Fermin a déjà montré qu’il avait la recette pour tout enfoncer, et forcer son destin.