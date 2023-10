Barça : Fermin Lopez se confie sur sa dépression

La suite après cette publicité

Nouvelle pépite du FC Barcelone, Fermin Lopez (20 ans) s’adapte doucement au club catalan. Il compte six apparitions cette saison dont un but en championnat. Il a également crevé l’écran en préparation avec un doublé contre le Real Madrid. Bref, le milieu de terrain s’épanouit actuellement avec les Blaugranas. Pourtant cela n’a pas toujours été simple et il a connu une dépression lors de son parcours quand il était plus jeune. C’est ce qu’il a expliqué à Mundo Deportivo : «la vérité est qu’en tant que jeune de troisième année, il y a eu un moment avant Noël où j’ai atteint mes limites, je n’en pouvais plus, c’était beaucoup de frustration, j’ai beaucoup pleuré, j’ai eu un mauvais moment. J’ai essayé de le faire quand j’étais seul, mais parfois les gens le voyaient aussi. J’étais déprimé, mais bon, à la fin tout le monde passe par une étape comme ça. Je pense que cela m’a rendu mentalement plus fort et m’a aidé à mieux le prendre lorsque ce genre de circonstances se reproduira.»

Le joueur a néanmoins pu compter sur le soutien du club catalan pour se sortir de cette période compliquée : «le club voyait déjà que ma tête n’allait pas bien et j’ai eu une aide psychologique pendant un moment et ça s’est bien passé. Je le contrôlais petit à petit. Parce que j’étais très en colère, j’étais très frustré, je me mangeais beaucoup la tête et c’est mentalement mauvais quand j’étudie parce que je pensais tout le temps à la même chose.» Le joueur a aussi expliqué que sa proximité avec Gavi et Cristo Muñoz a facilité les choses pour lui.