Tottenham : Igor Tudor sera bien là pour affronter Liverpool

Le pressing est intense outre-Manche. Quasiment tous les médias anglais militent pour un départ d’Igor Tudor de Tottenham, à grands coups d’articles et d’interventions musclées de la part des consultants et chroniqueurs. Mais pour l’instant, la direction du club londonien semble avoir décidé de ne pas toucher au coach croate malgré l’humiliation subie en Ligue des Champions contre l’Atlético mardi soir.

Selon Skysports, Tottenham a confirmé la présence d’Igor Tudor pour la prochaine conférence de presse, prévue vendredi à 13h30. Une conférence d’avant-match face à Liverpool, autre club anglais battu en huitième de finale, mais dans des proportions moindres, par Galatasaray. Tudor aura donc la lourde tâche d’aller chercher un résultat à Anfield, pour éviter une 5e défaite en 5 matches !