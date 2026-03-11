Menu Rechercher
Commenter 2
Premier League

Tottenham : Igor Tudor sera bien là pour affronter Liverpool

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Tudor sur le banc de Tottenham @Maxppp

Le pressing est intense outre-Manche. Quasiment tous les médias anglais militent pour un départ d’Igor Tudor de Tottenham, à grands coups d’articles et d’interventions musclées de la part des consultants et chroniqueurs. Mais pour l’instant, la direction du club londonien semble avoir décidé de ne pas toucher au coach croate malgré l’humiliation subie en Ligue des Champions contre l’Atlético mardi soir.

La suite après cette publicité

Selon Skysports, Tottenham a confirmé la présence d’Igor Tudor pour la prochaine conférence de presse, prévue vendredi à 13h30. Une conférence d’avant-match face à Liverpool, autre club anglais battu en huitième de finale, mais dans des proportions moindres, par Galatasaray. Tudor aura donc la lourde tâche d’aller chercher un résultat à Anfield, pour éviter une 5e défaite en 5 matches !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Tottenham
Igor Tudor

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Tottenham Logo Tottenham
Igor Tudor Igor Tudor
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier