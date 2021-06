Euro 2020, EdF : Lucas Digne forfait face à la Suisse, encore un espoir pour Lucas Hernandez

Le match contre le Portugal mercredi soir (2-2, 3e journée de la phase de poules de l'Euro) a laissé des traces du côté de l'équipe de France. Touchés pendant la rencontre, Lucas Hernandez et Lucas Digne ont rapidement inquiété le staff tricolore, surtout le latéral gauche d'Everton qui s'est blessé à la cuisse. Et on en sait un peu plus sur la suite de la compétition pour les deux hommes.

Comme l'expliquent nos confrères de L'Equipe, Lucas Digne est d'ores et déjà forfait pour le huitième de finale contre la Suisse lundi soir (21h). Néanmoins, le joueur de 27 ans va rester avec les Bleus pour le moment. Concernant Lucas Hernandez, sa présence dans quatre jours est incertaine mais un nouveau point sera fait prochainement.