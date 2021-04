Betis : Nabil Fekir se prononce sur son avenir

La suite après cette publicité

Arrivé au Real Betis Balompié à l'été 2019, Nabil Fekir apporte son talent et son expérience à une formation qui pointe actuellement à la sixième place du classement en Liga. L'objectif est de se qualifier pour une coupe d'Europe comme l'a avoué l'international tricolore qui a aussi parlé de son avenir dans les colonnes de AS. «Pour l'instant, je suis content au Betis, on va tout faire pour aller en Europe. C'est ce à quoi je pense maintenant».

Il a ensuite ajouté : «dans le football, nous ne pouvons jamais connaître l'avenir, nous devons regarder saison après saison». Le fait d'être présent sur la scène européenne aura-t-il une influence sur son futur ? «Il est toujours important de jouer en Europe. Je jouais la Ligue des champions et la Ligue Europa et je veux y jouer à nouveau». Le message est clair !