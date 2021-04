Le RB Leipzig en finale de Coupe d'Allemagne !

On disputait la première demi-finale de Coupe d'Allemagne ce vendredi entre le Werder Brême et la RB Leipzig. Favori de cette rencontre, l'équipe de Nagelsmann a dû attendre la prolongation pour l'emporter et se hisser en finale de la compétition. Elle affrontera le vainqueur de l'autre rencontre entre le Borussia Dormtund et Holstein Kiel, club de deuxième division allemande.

Au terme du temps réglementaire et d'un score de 0-0, les joueurs ont animé les 30 minutes supplémentaires. Hwang a donné l'avantage à Leipzig (93e) mais Bittencourt a égalisé juste avant la pause (105e+1). Alors qu'on se dirigeait vers la séance des tirs au but, Forsberg a offert la victoire à son équipe 2-1 dans les ultimes secondes (120e+1).