Liga : le fils d’une légende du Barça fait ses grands débuts

Meilleur buteur de Tercera avec la réserve du Rayo Vallecano, Etienne Eto’o vient enfin jouer dans la cour des grands. Ce samedi, le fils de Samuel Eto’o a fait son entrée en jeu lors de la rencontre entre le Rayo et Villarreal, découvrant la Liga pour la première fois de sa jeune carrière. Auteur de 17 buts en 21 rencontres avec la réserve, il brille face aux cages, et a été chaudement félicité par son entraîneur, qui place de grands espoirs en lui. «Il aura probablement plus de minutes de jeu et pourrait même rivaliser avec Sergi Guardiola pour la deuxième place dans la ligne d’attaque», a annoncé Inigo Perez en conférence de presse après le match.

Malgré la défaite à domicile contre le Sous-marin jaune, le jeune Eto’o est sorti heureux de cette grande première, lui qui «attends ce moment depuis longtemps, celui ou vous voyez que vos efforts, ceux de ma famille, de ma mère dans ce cas, des gens qui m’aiment pour m’aider à arriver à ce moment, eh bien, ça en valait la peine. Je suis très content de ça.» Avec cette défaite, le Rayo Vallecano laisse échapper sa chance de recoller sur le top 5 de Liga.