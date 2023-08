Affaire Rubiales : Pedro Rocha assurera l’intérim à la tête de la RFEF

Dans l’oeil du cyclone pour avoir embrassé de force la joueuse Jennifer Hermoso à l’issue de la finale de la Coupe du monde féminine remportée par l’Espagne, le président de la Fédération espagnole de football Luis Rubiales a été provisoirement suspendu par la FIFA ce samedi, et ce, après avoir refusé la veille de démissionner malgré la pression exercée autour de lui.

Dans la foulée, la RFEF a annoncé via un communiqué que son vice-président, Pedro Rocha Junco, assurera l’intérim à la tête de l’instance espagnole. « La RFEF communique qu’elle a reçu ce matin la notification de la Commission de Discipline de la FIFA pour la suspension provisoire du président Luis Rubiales Béjar, pendant le traitement du dossier disciplinaire. Conformément aux dispositions des statuts de la RFEF, le vice-président Pedro Rocha Junco, assume la présidence par intérim pendant cette période. Luis Rubiales a déclaré qu’il se défendrait légalement devant les instances compétentes, il fait pleinement confiance aux instances de la FIFA et réitère que, de cette manière, il a la possibilité de commencer sa défense afin que la vérité prévale et que son innocence totale soit prouvée », peut-on lire au sein du communiqué de la RFEF.