Dossier Pochettino : Manchester United pourrait faire un beau cadeau au PSG

Depuis l’élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, les questions sur l’avenir de Mauricio Pochettino se multiplient. Des interrogations devenues encore plus pressantes depuis la gifle reçue en Principauté le week-end dernier (0-3). Mais à chaque fois, l’Argentin botte en touche. « Par rapport au futur, à l'avenir, je pense à aujourd'hui, demain, je suis concentré pleinement à bien finir la saison, du mieux possible. Après, par rapport à ça, on verra ce qui se passe à la fin de la saison, ce que le club veut faire et quelle décision il veut prendre », déclarait-il par exemple la veille du déplacement à Monaco.

Et si certains bruits de couloir indiquent que Pochettino souhaiterait rester à Paris, la tendance actuelle fait plutôt la part belle à un divorce entre le technicien et son club. D’autant que Manchester United est toujours intéressé par le profil de l’Argentin. Les Red Devils ont d’ailleurs démarré une longue série d’entretiens avec différents profils. Erik Ten Hag, Luis Enrique ou encore Julen Lopetegui sont autant de coaches qui ont ou vont être auditionnés par MU.

MU ne chipotera pas

Pochettino fait partie de cette liste et son désir de s’asseoir sur le banc d’Old Trafford est connu depuis l’été dernier, lorsque le Sud-Américain a cherché à quitter Paris. Aujourd’hui, certains médias anglais font de Ten Hag le favori, mais rien n’est cuit pour le coach du PSG. D’ailleurs, le Telegraph nous apprend ce jeudi matin que si les Mancuniens choisissent le profil de Pochettino, ils ne seront pas mesquins avec le Paris Saint-Germain.

Concrètement, MU sera disposé à signer un chèque aux Parisiens pour rapatrier Pochettino. Les Red Devils veulent boucler au plus vite ce dossier et ne pas attendre de voir si leur cible va se faire limoger pour payer moins d’argent. Un scénario compliqué puisque, pour rappel, le PSG sait que virer Pochettino et son staff lui coûterait pas moins de 20 M€. Fort de ses finances solides, MU ne voudra donc pas chipoter et paiera son dû au PSG !