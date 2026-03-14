Real Madrid : Raúl Asencio également forfait contre Elche

Nouveau coup dur pour le Real Madrid : Raúl Asencio sera forfait pour la rencontre de ce soir face à Elche d’après Cope. Le défenseur souffre d’une gêne musculaire et a été écarté du groupe par le staff technique, privant ainsi Álvaro Arbeloa d’une solution supplémentaire pour renforcer sa défense. Cette absence s’ajoute à une longue liste de joueurs indisponibles qui complique sérieusement les plans de Álvaro Arbeloa pour ce choc de la 28e journée de Liga, au Santiago Bernabéu.

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Le Real Madrid devra également composer sans Ferland Mendy, qui vient juste de rechuter, mais également sans Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Rodrygo, tous déjà forfaits, sans oublier les absences de Carreras, Éder Militão et Dani Ceballos… Dans ce contexte, l’entraîneur espagnol pourrait être contraint d’aligner un duo Huijsen-Rüdiger en défense centrale, comme contre Manchester City mercredi dernier en Ligue des Champions.