L'OGC Nice a bouclé son premier grand coup du mercato

On le sait, le mercato devrait être calme cet été. Un peu partout en Europe, mais surtout en France, où la non-reprise du championnat risque de créer encore plus de déséquilibre vis à vis des concurrents européens. On imagine que le Paris Saint-Germain pourra tout de même se renforcer un minimum et lever l'option d'achat de Mauro Icardi notamment. Mais pour des clubs comme l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille, l'AS Monaco ou le LOSC, il va falloir se contenter de peu.

« Les transferts à 4 ou 5 M€ ne seront plus possibles », avait par exemple confié le coach de l'ASSE Claude Puel il y a deux semaines. Un constat qui peut s'appliquer à pratiquement tous les clubs de Ligue 1 donc... à l'exception de l'OGC Nice. Effectivement, grâce à INEOS, le club du sud de la France devrait pouvoir signer quelques chèques intéressants cet été. RMC Sport annonçait ainsi une enveloppe mercato de 80 millions d'euros pour les Aiglons.

Un transfert de 8 millions d'euros

Et selon Nice-Matin, le club présidé par Jean-Pierre Rivère tiendrait déjà sa première recrue de la saison 2020/2021. Il s'agit de Robson Bambu, le défenseur central brésilien de 22 ans qui a choisi de rejoindre l'OGC Nice plutôt que le LOSC et l'OL, autres formations de Ligue 1 qui le convoitaient. Toujours selon le média, il va signer un contrat de cinq ans avec le sixième de Ligue 1.

De leur côté, les médias brésiliens évoquent un montant de 8 millions d'euros pour le joueur de l'Athletico Paranaense, qu'on a souvent vu avec les équipes de jeunes du Brésil ces derniers temps. Il sera bien là pour la reprise de l'entraînement le 15 juin aux côtés de Patrick Vieira et de ses nouveaux partenaires. Du côté de Nice on ne chôme pas !