Premier League : Arsenal gifle un Manchester City qui a fait beaucoup de cadeaux

Suite de la 24e journée de Premier League ce dimanche après-midi avec le choc entre Arsenal et Manchester City. Un choc pour continuer de rêver au titre aussi bien pour Arsenal que Manchester City. Les Gunners, en cas de succès, pouvaient revenir à 6 points de Liverpool qui a toujours un match en moins. Pour City, l’enjeu était surtout de se relancer avec une victoire face à un gros du championnat et espérer une folle remontée (12 points de retard en cas de succès). Pour l’occasion, Pep Guardiola alignait une équipe offensive avec Haaland, Savinho, Marmoush, Foden et Bernardo Silva. En face, Mikel Arteta faisait confiance à ses hommes forts Odegaard et son trio offensif Martinelli, Havertz et Trossard.

Et il ne fallait pas arriver en retard ce dimanche, car Arsenal ouvrait le score après 2 minutes de jeu. Odegaard profitait du cadeau d’Akanji. Le défenseur suisse manquait sa relance et offrait une balle de but à Havertz. L’Allemand préférait servir Odegaard qui n’avait plus qu’à marquer dans le but vide (1-0, 2e). Une énième erreur défensive de City qui illustre bien la crise de confiance traversée par le club. Et cela n’allait pas s’arrêter là. Dans la foulée, Martinelli pensait faire le break mais son but était signalé hors-jeu (6e). Dans les cordes, City répondait avec cette tête de Gvardiol repoussée héroïquement par Raya sur sa barre (24e). Quelques minutes plus tard, c’est Havertz qui manquait l’immanquable avec sa frappe non-cadrée (27e) tout seul devant la surface.

City a encore sombré

Mais ce n’était que partie remise pour l’international allemand. Au retour des vestiaires, Manchester City pensait se rassurer avec l’égalisation signée Erling Haaland. Le Norvégien, discret dans ce match, plaçait un coup de tête imparable sur un bon service de Savinho (1-1, 54e). Un but qui, au lieu de sonner la révolte de City, allait provoquer la chute de la formation de Pep Guardiola. Quelques secondes à peine après l’égalisation, Thomas Partey redonnait l’avantage à son équipe. Encore une fois, Phil Foden manquait sa relance dans l’axe, ce qui profitait au Ghanéen qui déclenchait un tir lointain, contré par Stones (2-1, 56e). Sonné, City craquait ensuite à deux reprises. Sur une passe de Declan Rice, le jeune latéral gauche Myles Lewis-Skelly armait une frappe du pied droit que Stefan Ortega ne pouvait que dévier dans sa lucarne (3-1, 62e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Arsenal 50 24 +27 14 8 2 49 22 4 Man City 41 24 +13 12 5 7 48 35

Dépassés dans l’intensité, les coéquipiers de Mateo Kovacic ne pouvaient que subir les vagues d’Arsenal. Les Gunners se régalaient et voulaient faire mal à une bête quasi-morte. Sur un contre éclair après une nouvelle perte de balle d’un Cityzen, Kai Havertz y allait de son but. Il envoyait une frappe du gauche filet opposé (4-1, 76e) pour sceller la victoire de son équipe. Pour conclure une soirée de rêve, le jeune Nwaneri concluait le festival offensif d’un tir puissant (5-1, 90e+3) depuis l’extérieur de la surface. Trop fort Arsenal n’a laissé aucune chance à un Manchester City qui a offert plusieurs buts. Une habitude cette saison puisque l’équipe de Pep Guardiola a encaissé 9 buts après une erreur individuelle, une première pour une équipe de Guardiola. Avec cette victoire, Arsenal revient à 6 points des Reds et s’impose comme la seule équipe capable de tenir un minimum tête à Liverpool dans la course au titre. City sombre et risque de connaître une fin de saison galère.