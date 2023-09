Ligue 1 : Strasbourg arrache la victoire à Metz et se rapproche du podium

Pour le compte de la sixième journée de Ligue 1, le stade Saint-Symphorien accueillait le derby de l’Est de la France entre le FC Metz et le Racing Club de Strasbourg, reçu par une banderole hostile des supporters grenats : «Pas de place pour les vergognes, bouffez les cigognes !» Pour cette rencontre entre le huitième et le onzième du classement du championnat, on assistait à un duel équilibré, mais sans réelle occasion franche.

En seconde période, les 22 acteurs montraient de meilleures intentions offensives, en témoignage la frappe dangereuse mais imprécise d’Emegha dès le retour des vestiaires (47e). Finalement, les Alsaciens sortaient vainqueurs de ce choc du Grand Est avec le but tardif d’Habib Diarra d’une frappe croisée (1-0, 83e). Trois points importants pour le Racing, qui se hisse à la quatrième place grâce à ce succès à Metz, toujours en deuxième partie de tableau.