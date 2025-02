Le Qatar discute avec l’Arabie saoudite pour céder une partie de BeIN Sports

L’affaire qui entoure le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi continue de s’épaissir, et emporte désormais l’historique média sportif BeIN Sports dans son sillage. Selon RMC Sport, le média détenu par un fond d’investissement qatari serait en négociation pour vendre ses parts à l’Arabie Saoudite, premier signe d’un désengagement économique du Qatar envers le football français.

La suite après cette publicité

«Les Qataris en ont assez de tous ces abus. Fausses poursuites judiciaires, chantage, critiques quotidiennes, blâme pour l’incompétence totale des autres, tous les problèmes en France sont de leur faute, chaque fois qu’ils essaient d’aider, c’est apparemment pour du ‘soft power’. C’est de l’abus pur et simple et tout le monde en a assez», avait déclaré une source éminente qatarie plus tôt dans la semaine. De nouvelles informations sur les investissements à venir de QSI sont attendues dans la semaine.