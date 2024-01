Liga : la Real Sociedad concède le nul contre le Rayo Vallecano

Moins de trois semaines avant d’affronter le Paris Saint-Germain, en 8es de finale de Ligue des Champions, la Real Sociedad ne va pas bien. Avec seulement une victoire acquise en cinq rencontres, l’équipe basque espérait se relancer contre le Rayo Vallecano, 13e de Liga. Pourtant, la Real a eu bien plus de mal et a notamment perdu deux de ses hommes forts, Robin Le Normand et Arsen Zakharyan, lors de cette rencontre.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Real Sociedad 36 22 11 9 9 4 32 21 13 Vallecano 24 21 -8 5 9 7 18 26

Mais à part les blessures, le club bleu et blanc n’a pu faire la différence contre le Rayo et concède donc un triste match nul sur sa pelouse de San-Sebastian, sans le moindre but marqué. La Real Sociedad reste 6e, avant un déplacement chez le leader Gérone. De son côté, le Rayo tombe à la 13e place avant d’affronter l’Atlético de Madrid.