Brésil : Tite démonte la rumeur Arsenal

Démenti. Récemment, la presse brésilienne faisait état de contacts entre Arsenal et Tite, l'actuel sélectionneur du Brésil, en vue d'une prise de pouvoir du technicien auriverde lors de la saison 2023-2024. Une rumeur qui avait de quoi surprendre les supporters des Gunners, quatrièmes de Premier League qui semblent avoir trouvé leur rythme de croisière sous les ordres de Mikel Arteta. En conférence de presse, Tite a tenu à rétablir la vérité.

« Je m’excuse auprès d’Arsenal, mais cette information ne vient pas de nous et il n’y a absolument rien à cela. À une époque où il y a tant de fake news, des informations qui ne sont pas vraies me rendent triste et j’espère que cela sera corrigé. Ma famille peut dormir tranquille parce que j’ai de la dignité et un grand respect pour l’équipe brésilienne. » Le message a le mérite d'être clair. Tite quittera la Seleção après la Coupe du monde 2022 au Qatar.