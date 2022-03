Arsenal négocierait avec Tite !

Quatrième du classement de Premier League, Arsenal a repris des couleurs. Longtemps critiqué, Mikel Arteta semble enfin avoir trouvé la formule magique. Pourtant, à en croire Globoesporte, les Gunners seraient en train de négocier avec un remplaçant !

Le média brésilien affirme en effet que la formation londonienne négocierait avec le sélectionneur auriverde Tite ! Ce dernier quittera la Seleção après la Coupe du monde 2022 et serait donc la cible d’Arsenal pour la saison 2023/2024. Pour rappel, Arsenal compte dans ses rangs un certain Edu, ancien membre de la Canarinha.