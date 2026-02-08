Sofiane Boufal régale déjà Le Havre !

Spécial, frisson, différent. Choisissez le qualificatif qui vous conviendra, mais Sofiane Boufal fait assurément partie de cette caste. Doté d’une technique supérieure à la moyenne et capable de déstabiliser toute une défense sur un geste ou une passe, l’international marocain (46 sélections, 8 buts) a confirmé, ce dimanche, qu’il n’avait rien perdu de son talent. Recruté par Mathieu Bodmer et ses équipes cet hiver après avoir mis fin à sa collaboration avec l’Union SG, le natif de Paris se révèle déjà indispensable.

La suite après cette publicité

Apparu en fin de match contre Rennes puis face à Monaco, l’ex-Angevin débutait pour la deuxième fois dans le onze aligné par Didier Digard lors de cette 21e journée de Ligue 1. Et que dire de sa performance ? Sur le front de l’attaque, le droitier d’1,75 m n’a cessé de poser des problèmes à la défense du Racing Club de Strasbourg, incapable de le stopper. Dans tous les bons coups, toujours aussi juste techniquement et très mobile, Boufal déposait surtout le cuir sur la tête du jeune Zagadou pour l’ouverture du score (26e). Constamment trouvé par ses partenaires, il a ainsi porté sa nouvelle famille vers la victoire.

Boufal est déjà on fire !

En supériorité numérique après l’expulsion de Doukouré, les Havrais - rattrapés au score - auront, en effet, eu besoin de l’enchaînement génial d’Issa Soumaré pour empocher les trois points et signer une victoire déterminante dans la course au maintien. Une soirée parfaite permettant aux Ciel et Marine de grimper à la 13e place. Interrogé au micro de Ligue 1+ après la rencontre, Boufal ne pouvait d’ailleurs pas cacher sa satisfaction après ces débuts rêvés.

La suite après cette publicité

« Le plus important, ce sont les trois points, c’est une belle victoire, ça nous permet de creuser l’écart sur nos concurrents, surtout sur Nantes qui n’a pas gagné. On est très contents, on a souffert, mais on a fait un très bon match dans l’impact physique, c’est une victoire méritée, ça nous donne de la confiance pour la suite de la saison. Je monte en régime, c’est ma deuxième titularisation, plus je vais jouer, mieux, je vais me sentir ». Pour le plus grand bonheur du HAC…