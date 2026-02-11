Menu Rechercher
Liverpool est prêt à dégainer une offre dingue pour Jules Koundé

Par Jordan Pardon
Jules Koundé avec le FC Barcelone @Maxppp

Et si deux défenseurs français débarquaient à Liverpool en un été ? On en est encore loin, mais le Daily Mail croit savoir qu’après Jérémy Jacquet, les Reds seraient prêts à dégainer une offre XXL pour Jules Koundé. D’après le tabloïd britannique, le champion d’Angleterre en titre pourrait proposer 80 millions d’euros au Barça lors du prochain mercato.

Si le club catalan n’a pas l’intention de vendre son joueur sur le papier, une proposition à ce tarif pourrait faire réfléchir sa direction, assure Mundo Deportivo. Arrivé en provenance de Séville en 2022 pour 50 millions d’euros, Koundé avait été cité à plusieurs reprises du côté de la Premier League ces derniers mois, et notamment à Chelsea.

Pub. le - MAJ le
