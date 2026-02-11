Menu Rechercher
Strasbourg a déjà ciblé un renfort pour cet été

Par Aurélien Macedo
Kacper Potulski @Maxppp

Le mercato s’est terminé il y a seulement dix jours, mais les équipes commencent à préparer le prochain exercice. C’est notamment le cas du Racing Club de Strasbourg. L’actuel septième de Ligue 1 a vu Mamadou Sarr repartir à Chelsea tandis qu’Aaron Anselmino est arrivé jusqu’à la fin de la saison pour un prêt. Un renfort défensif pour la prochaine saison est donc espéré et le club alsacien a décidé de regarder de l’autre côté du Rhin.

Selon les informations de Sky Germany, Strasbourg aurait identifié le jeune défenseur central polonais Kacper Potulski qui évolue à Mayence. Le joueur de 18 ans qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2028 a déjà disputé 12 matches cette saison avec son club formateur pour 1 but. Arrivé à l’été 2023 du Legia Varsovie, Kacper Potulski a terminé sa formation en Allemagne et se retrouve international U21.

