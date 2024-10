Real Madrid : les louanges de Federico Valverde envers Kylian Mbappé

S’il peine encore à enchaîner les prestations de haute volée, Kylian Mbappé a visiblement réussi son intégration au Real Madrid. Le Bondynois impressionne ses coéquipiers, qui étaient autrefois ses rivaux, comme Federico Valverde. Dans un entretien accordé à France Football, l’international uruguayen a loué la venue du capitaine de l’équipe de France au sein du club merengue, dont il reconnaît les qualités.

« Il est impressionnant. Nous savons déjà que c’est un joueur de classe mondiale. Un des meilleurs du monde. Je suis heureux qu’il soit au Real Madrid, c’est une immense satisfaction. C’est une joie de pouvoir partager le terrain avec lui. J’ai souffert contre lui et le PSG, j’ai souffert contre la France, avec l’Uruguay. Hors des terrains, il est incroyable. Je pense que non seulement beaucoup de gens lui sont tombés dessus, ont parlé sur lui, en disant qu’il ne pourrait pas venir ici, qu’il y aurait des conflits. Il a éteint tout ça et il a prouvé qu’il était une personne spectaculaire », a indiqué Valverde.