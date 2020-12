PSG : Didier Domi valide le choix Pochettino

La suite après cette publicité

Ce n’est pas encore officiel et pourtant ça ne se fait plus aucun doute. Maurico Pochettino devrait, sauf retournement de situation de dernière minute, s’engager en faveur du Paris Saint-Germain 18 ans après l’avoir quitté en tant que joueur. Sans club depuis son départ de Tottenham il y a un peu plus d’un an, le tacticien argentin devrait ainsi succéder à Thomas Tuchel sur le banc du PSG. Un véritable coup de tonnerre qui n’a pas manqué d’engendrer de nombreuses réactions. Si certains ne comprennent pas ce choix, Didier Domi en est lui un grand fan.

Au cours d’un entretien accordé au Parisien ce samedi, l’ancien joueur et coéquipier de Pochettino au PSG et à l'Espanyol Barcelone a validé ce choix qu’il pense être le bon. «J’adore l’idée qu’un ancien revienne à la maison, car il appartient déjà à la famille. Comme Leonardo, il apporte de la compétence tout en ayant le crédit de son passé au club. Il coche toutes les cases. Il a tout pour réussir : un bon relationnel avec les joueurs et une bonne organisation avec son staff. Il sait gérer la pression et ses idées du football collent avec Paris. Il a toutes les cartes en main», s'est ainsi réjouit l'ancien de la maison parisienne.