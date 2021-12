La LFP confirme le passage à une L2 à 18 clubs à partir de la saison 2024/2025

La réforme du football français se poursuit. Après l’annonce du resserrement de la Ligue 1, la LFP vient d’annoncer que le passage à une Ligue 2 à 18 clubs venait d’être officialisé. L’instance dirigeante du football professionnel français vient d’adresse le communiqué suivant :

«Réunie ce 9 décembre 2021, l'Assemblée Générale de la LFP a adopté à 78,34% le passage à 18 clubs en Ligue 2 à partir de la saison 2024-2025. Cette réforme s'inscrit dans la continuité de la première mesure adoptée par l'Assemblée Générale de la LFP du 3 juin 2021 consistant à adopter le passage à 18 clubs en Ligue 1 à partir de la saison 2023-2024. Suite à cette nouvelle décision structurante, le changement de format en Ligue 2 sera opéré par 4 descentes et 2 montées entre la Ligue 2 et le National à l'issue de la saison 2023-2024. Comme pour la Ligue 1, ce passage à 18 clubs pourrait être anticipé puisque les repêchages seront supprimés sous réserve de maintenir le format du National. Cette décision s'accompagnerait d'un nouveau dispositif pour les clubs de National. Sous condition d'obtenir un avis favorable de la DNCG et une licence club spécifique en cours d'élaboration, les clubs relégués de Ligue 2 pourraient conserver leur statut professionnel en National au-delà des deux saisons. Par ailleurs, un club de National pourrait bénéficier du même statut pro sans avoir participé à la Ligue 2 sous réserve d'obtenir également l'avis favorable de la DNCG et la licence club spécifique. Ces aménagements s'accompagneront de la mise en place d'un mécanisme de solidarité pour les clubs concernés par ces dispositifs», indique la LFP.