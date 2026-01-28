Real Madrid : Florentino Pérez a recadré 5 stars du club !

Le Real Madrid a retrouvé le sourire. Si l’ambiance était assez morose du côté du Bernabéu il y a encore deux semaines, l’équipe d’Alvaro Arbeloa a retrouvé le chemin de la victoire, avec trois succès de rang, dont une humiliation infligée à Monaco (6-1) en Ligue des Champions et un match compliqué bien négocié face à Villarreal ce week-end en championnat (2-0). Les sensations laissées par les joueurs sur le terrain sont aussi plus positives, avec une équipe plus dangereuse avec le ballon et des joueurs offensifs qui jouent libérés.

Forcément, Alvaro Arbeloa - qui suscitait tout de même de nombreux doutes et interrogations à Madrid - récolte bon nombre d’éloges, notamment pour sa gestion du vestiaire qui semble pour le moment plutôt bonne. Contrairement à Xabi Alonso, l’ancien latéral droit du club a réussi à se mettre les cadres du vestiaire dans la poche. Mais voilà que la Cadena SER fait de sacrées révélations.

Pérez tape du poing sur la table

Ce changement d’attitude et de niveau de beaucoup de joueurs du Real Madrid ne serait effectivement pas uniquement dû au travail d’Alvaro Arbeloa. Comme l’indique le média, Florentino Pérez a parlé en privé à plusieurs joueurs afin de resserrer les boulons et de faire en sorte que ça se passe bien pour le nouvel entraîneur madrilène. Le président du Real Madrid a ainsi demandé à certains membres de l’effectif de changer d’attitude au cours d’entretiens individuels, exigeant un meilleur comportement et un meilleur niveau sur le terrain.

Surtout, la Cadena SER dévoile le nom des joueurs concernés : Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Arda Güler, Fede Valverde et Eduardo Camavinga. Cinq joueurs qui - hasard ou non - ont clairement affiché un bien meilleur niveau lors de leurs premiers matchs sous les ordres d’Arbeloa que lors de la fin d’aventure de Xabi Alonso. L’entraîneur actuel du Real Madrid peut donc remercier son président…