Le PSG attire Cristiano Ronaldo selon Angel Di Maria

Présent au Parc des Princes lors de la victoire du PSG face à Strasbourg (4-2), Angel Di Maria (33 ans) a assisté à la présentation de ses nouveaux coéquipiers. Comblé par l'arrivée de son compatriote Lionel Messi dans la capitale française, l'ailier argentin a d'ailleurs exprimé tout son bonheur dans une interview pour TyC Sports. Interrogé sur le sextuple Ballon d'Or, le natif de Rosario a également eu un mot à l'attention d'un autre phénomène du football mondial. Conscient de l'effectif pléthorique présent au Paris Saint-Germain, Di Maria en est persuadé : Cristiano Ronaldo, avec qui il a remporté la Ligue des Champions en 2014 sous les couleurs du Real, aimerait jouer pour le PSG.

«Cristiano Ronaldo mourrait d'envie d'être ici. La qualité et la quantité de joueurs dont le PSG dispose maintenant est quelque chose d'unique. Cela n'arrive pas souvent dans les clubs et les grands joueurs veulent toujours évoluer avec les meilleurs. Cristiano voudrait sûrement être là mais la direction a amené Messi, heureusement c'est beaucoup mieux. C'est vraiment facile de jouer avec Leo. J'ai une excellente relation avec lui sur et en dehors du terrain», a-t-il ainsi déclaré. Alors que l'avenir de Mbappé au sein du club de la capitale cristallise actuellement toutes les attentions et qu'un départ n'est pas à exclure, l'international portugais qui entre dans sa dernière année de contrat pourrait rapidement devenir une cible prioritaire pour les dirigeants parisiens.