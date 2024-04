LdC, Real Madrid : la réaction à chaud de Jude Bellingham

Ce soir, le Real Madrid a fait preuve d’une incroyable résilience pour venir à bout de Manchester City, champion d’Europe en titre. Dominés pendant tout le match par les Cityzens, les Merengues ont plié, mais n’ont jamais rompu. Qualifiée pour les demi-finales après sa victoire aux tirs au but, la Casa Blanca en a impressionné plus d’un même en passant tout un match à défendre. UN état d’esprit irréprochable sur lequel est revenu Jude Bellingham.

« C’est un soulagement. On s’investit tellement dans le match. J’ai déjà joué contre City et ils vous enlèvent le ballon. À la fin, je ne tenais plus en place. C’est très difficile. Ils ne cessent d’avoir le ballon et de vous faire bouger. La plupart des équipes s’effondrent lorsque City les domine, mais nous avons très bien résisté. Je ne pourrais jamais rêver de la façon dont cela a commencé (son aventure au Real Madrid), juste le sentiment que l’on ressent en jouant pour le club, le fait de pouvoir mettre cet emblème sur sa poitrine. J’espère que ça va continuer. J’espère qu’il y aura d’autres soirées comme celle-ci. Notre plus grande force est qu’il (Carlo Ancelotti) trouve le moyen de laisser beaucoup de garçons jouer en toute liberté. Nous sommes tellement libres. En tant qu’homme, il vous remplit de calme et de confiance. Je l’ai surpris en train de bailler et il m’a dit de sortir et de l’exciter. Il faut voir cela comme une responsabilité et non comme une pression si l’on veut jouer pour une équipe comme le Real Madrid. Aujourd’hui, tout s’est joué sur la mentalité. C’est magnifique. Mon frère est ici aujourd’hui, c’est la première fois qu’il me voit jouer pour Madrid », a-t-il déclaré sur TNT Sports.