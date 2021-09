League Cup : Manchester City et Liverpool déroulent, Ilan Meslier sauve Leeds, Everton déjà éliminé

A l'occasion des 1/16e de finale de League Cup, les clubs de Premier League qualifiés en Coupe d'Europe faisaient leur entrée en lice dans la compétition ce mardi. Parmi eux, Manchester City, s'est facilement qualifié contre Wycombe (D3). Pourtant menés au score après 22 minutes, De Bruyne (29e), Mahrez (43e, 84e), Foden (45e+1), Torres (71e) et Palmer (89e) ont permis au Champion en titre de largement renverser le score (6-1). Également en lice, Liverpool s'est qualifié sur la pelouse de Norwich, lanterne rouge de Premier League. Après l'ouverture du score de Minamino (4e), Norwich a manqué l'égalisation sur penalty. Origi a fait le break (50e) avant que Minamino ne s'offre un doublé en fin de match (3-0, 80e).

La suite après cette publicité

Concernant les autres clubs de Premier League, Burnley a terrassé Rochdale (D4) grâce à un quadruplé de Rodriguez (4-1) et Brentford a étrillé Odham (D4). Forss s'est également offert un quadruplé, avant que Wissa et Diarra (CSC) ne permettent aux Bees de l'emporter 7-0 et de se qualifier pour les 1/8e. De son côté, Watford s'est incliné sur sa pelouse face à Stoke City (3-1), pensionnaire de 2e division. La soirée aura aussi été plus compliquée pour Leeds United. Incapables de s'imposer au-delà des 90 minutes, les hommes de Marcelo Bielsa se sont imposés aux tirs au but grâce à une parade d'Ilan Meslier. Scénario identique pour Southampton, qui s'est imposé lors de l'ultime séance à Sheffield United (D2). En revanche, malmené par QPR (D2) durant 90 minutes, Everton a également été contraint d'aller jusqu'aux tirs au but, mais s'est incliné après une tentative manquée de Davies.

Les résultats des 1/16e de finale de League Cup