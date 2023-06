Lucas Hernandez est-il une bonne pioche pour le PSG ?

La suite après cette publicité

Le mercato estival du Paris Saint-Germain devrait s’enflammer dans les prochaines heures. Si Luis Enrique est attendu sur le banc du club de la capitale pour succéder à Christophe Galtier, plusieurs recrues devraient suivre. Dans cette optique, Marco Asensio (Real Madrid), Manuel Ugarte (Sporting), Cher Ndour (Benfica) ou encore Milan Skriniar (Inter Milan) devraient débarquer dans la Ville Lumière. Et ce n’est pas tout. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Bayern Munich, Lucas Hernandez va lui aussi quitter la Bavière et poser ses valises à Paris.

Une mentalité louable, une référence à son poste !

D’accord contractuellement avec les champions de France en titre, l’ancien défenseur de l’Atlético de Madrid était d’ailleurs présent, ce jeudi, dans la capitale, pour y passer la traditionnelle visite médicale. Une bonne nouvelle pour Luis Campos et son staff ? Sur le papier, difficile de dire l’inverse. Champion du monde 2018 avec l’équipe de France, l’international tricolore (33 sélections) demeure une référence à son poste. Capable de s’adapter à plusieurs systèmes, celui qui évolue aussi bien dans une défense à trois qu’en tant que latéral gauche apportera, logiquement, une polyvalence aux Rouge et Bleu.

Réputé pour son sens de la combativité depuis son passage chez les Colchoneros, sa générosité dans l’effort pourrait, également, insuffler une nouvelle mentalité au sein du groupe parisien. Des qualités parmi tant d’autres… Habitué à disputer les plus grands chocs européens avec la formation munichoise, le natif de Marseille - ce qui lui a déjà valu quelques critiques du côté des supporters parisiens - ne devrait, par ailleurs, rencontrer aucune difficulté au moment d’intégrer une écurie taillée pour l’Europe.

Polyvalent sur le terrain et en dehors…

Avant de poser ses affaires dans le vestiaire cosmopolite du PSG, Hernandez présente aussi l’avantage de maîtriser plusieurs langues dont l’espagnol, parlé par le futur coach francilien Luis Enrique. Perçu comme un joueur qui inspire les jeunes, celui qui a disputé 11 petites rencontres la saison dernière avec les Munichois (1 but, 1 passe décisive) semble donc parfaitement coller aux aspirations des hautes sphères parisiennes, tant sur le terrain qu’en dehors.

Seule ombre au tableau ? Cette grave blessure aux ligaments croisés du genou droit survenue lors de l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde 2022 au Qatar, en novembre dernier. Longtemps éloigné des terrains, le défenseur de 27 ans devra ainsi retrouver sa condition physique optimale. Et il peut y avoir des doutes tant les blessures gênent sa carrière depuis plusieurs années. Outre cette rupture des ligaments croisés du genou, l’ancien défenseur des Colchoneros avait aussi connu deux déchirures musculaires assez graves récemment et surtout une fissure du ligament intra-articulaire de la cheville à ses débuts au Bayern Munich (4 mois d’indisponibilité). Sans compter aussi sa grave blessure du ligament interne en 2019 qui l’avait éloigné des terrains plus de 6 mois. Annoncé aux côtés de ses nouveaux partenaires le 10 juillet prochain lors de la reprise de l’entraînement, Lucas Hernandez devra, certainement, patienter avant de faire ses débuts officiels. Une chose est sûre, au regard des éléments avancés, Lucas Hernandez a tout d’une bonne pioche pour le PSG s’il est épargné par les blessures…

