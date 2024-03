CdM 2022 : la drôle de réponse de Mbappé à Pastore sur Messi

À 34 ans, Javier Pastore compte 29 sélections en équipe d’Argentine (2 buts), mais l’ancien milieu du Paris Saint-Germain n’a jamais rien gagné avec l’Albiceleste. En revanche, il a assisté fièrement au sacre argentin en 2022, au Qatar. Et en tant qu’ex-Parisien il a eu le privilège d’en parler au sein du vestiaire rouge et bleu. Et la réponse de Kylian Mbappé vaut le détour.

« Avec Kylian, oui. Je l’ai vu quelques mois après la finale au Qatar, lorsque le PSG est allé s’entraîner et jouer un match. J’étais dans le vestiaire, avec lui, avec Messi, avec Ney. Je l’ai félicité pour la Coupe du monde et il m’a répondu : "Noooon, c’est ce fils de pute de Messi qui nous a battus en Coupe du monde…" Il l’a dit comme une blague, comme pour dire que Leo l’avait gagnée tout seul. J’ai beaucoup parlé à Kylian, c’est un gars très concentré : il a perdu une finale et le lendemain, il pensait déjà à la prochaine chose qu’il allait gagner. Il a une mentalité incroyable. Je le connais beaucoup, j’ai une très bonne relation avec lui et c’est un gagnant, il se bat à 100 %. Je suis surpris par son sérieux à cet âge. Je n’ai vu ce sérieux que chez Cristiano Ronaldo et Messi », a-t-il confié à La Nacion.