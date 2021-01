Nemanja Radonjic refuse de quitter l'OM en janvier

L'Olympique de Marseille s'active sur le mercato hivernal, avec pour objectif de recruter un latéral droit (Pol Lirola est en bonne voie) et un attaquant pour suppléer et même concurrencer Benedetto. Mais il va aussi falloir vendre, ou au moins céder des joueurs pour financer tout ça. Comme l'expliquait La Provence ce matin, Nemanja Radonjic fait clairement partie des joueurs que Pablo Longoria, head of football, tente de sortir du club phocéen.

Comme nous vous l'avons relayé, le club italien de Sassuolo serait intéressé par l'international serbe qui vient d'enchaîner deux titularisations consécutives avec l'OM. Mais quel est le point de vue du principal concerné ? À deux jours du Trophée des Champions face au PSG, l'ailier était présent en conférence de presse, chose rare depuis son arrivée à Marseille. Et il a vite été questionné sur son avenir.

Radonjic ne sent clairement pas concerné par un départ en janvier

« Sincèrement, je ne sais pas quoi vous répondre. Je ne sais rien de ce point. Je n'ai pas eu de contact avec d'autres clubs. Ce que je sais, c'est que je resterai à l'OM jusqu'à la fin de la saison », a-t-il annoncé. Relancé sur l'intérêt de clubs italiens, il a de nouveau affirmé sa position avec force. « Encore une fois, je ne sais rien sur le sujet, on ne m'a rien dit. Ce que je sais, je l'ai vu sur internet. Je le répète, je souhaite rester à l'OM jusqu'à l'été. Je suis très heureux que le coach m'ait donné quelques minutes de jeu. »

Nemanja Radonjic semble donc prêt à contrecarrer les plans de Pablo Longoria. Le pourra-t-il réellement ? Si Kevin Strootman est bien parti pour rallier le Genoa, les autres solutions de départ n'apparaissent pas si nombreuses et l'OM ne devra pas trop se déplumer pour continuer de jouer le haut du tableau. Très irrégulier, Radonjic espère continuer à gratter du temps de jeu, comme lors de deux dernières rencontres, jusqu'à la fin de la saison.