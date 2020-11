FC Barcelone : le nouveau prix d'Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé est de retour dans la rotation du FC Barcelone. L'international tricolore a notamment disputé l'intégralité de la rencontre face à l'Atlético de Madrid le week-end dernier, profitant de l'absence d'Ansu Fati notamment. Face au Betis avant la trêve internationale, il avait réalisé une belle prestation, ponctuée par un but. Est-ce enfin la saison de Dembouz ?

Pas vraiment, du moins si on se fie aux informations de Mundo Deportivo. Le média catalan, proche de la direction, affirme qu'un départ du joueur en hiver est clairement sur la table. Notamment parce que le Barça a besoin d'argent pour recruter un défenseur central pour remplacer Gerard Piqué. Dans le même temps, Manchester United serait de plus en plus intéressé par les services de l'ancien Rennais.

Manchester United ne veut pas encore faire de folies

Toujours selon le journal, le Barça demanderait un montant situé entre 70 et 80 millions d'euros pour l'ailier tricolore, qui ne s'est encore jamais vraiment imposé. L'hypothèse d'un prêt n'est plus sur la table, puisque le club a besoin d'argent. Les Red Devils ne seraient en revanche pas disposés à mettre une telle somme sur la table pour l'instant.

Ronald Koeman ne mettra en tout cas pas d'obstacles à un départ du joueur qui avait tant brillé à Dortmund. Il estime que son effectif est suffisamment fourni devant. De son côté, Dembélé préfère rester, alors que le temps commence à se faire pressant, son contrat terminant en 2022. On pourrait donc bel et bien avoir un nouveau feuilleton en janvier...