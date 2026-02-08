CdM 2026, Colombie : James Rodriguez annonce du lourd

Présenté comme la nouvelle recrue phare du Minnesota United, James Rodríguez entame un tournant décisif dans sa carrière après deux saisons irrégulières où il peinait à s’imposer durablement. Le meneur colombien ne cache pas que ce choix est directement lié à un objectif clair : arriver prêt pour la Coupe du Monde 2026. « Dans cinq mois, c’est la Coupe du Monde. Je suis à un stade de ma carrière où je ne peux pas me permettre d’échouer ; je dois réussir », a-t-il expliqué lors de sa présentation, assumant la pression qui accompagne cette dernière ligne droite.

Conscient que la MLS peut lui offrir du temps de jeu et de la stabilité, James assure être totalement investi dans ce nouveau projet. « Je suis pleinement concentré là-dessus… c’était aussi l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai pu venir ici », confie-t-il. Déterminé, le Colombien promet désormais de s’adapter rapidement : « j’espère bien jouer – je vais bien jouer – pour gagner et aider mes coéquipiers. » Une chose est sûre : James Rodríguez rêve de faire aussi bien qu’en 2014 avec la Colombie.