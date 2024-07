Le PSG mise officiellement sur une nouvelle stratégie mercato étonnante !

Dream Bigger. C’est le slogan sur lequel insistait beaucoup le PSG il y a quelques années. Deux mots qui symbolisaient à merveille les ambitions démesurées du club de la capitale. Et sur la scène nationale, force est de constater que les Parisiens ont réussi à entamer un cycle de domination brutale, ne laissant que les miettes aux autres clubs de Ligue 1. Tout ceci dans l’attente d’enfin obtenir ce Graal tant attendu, à savoir le titre en Ligue des Champions.

Seulement, et ça n’a échappé à personne, le PSG a perdu beaucoup de stars et de joueurs qui pesaient lourd sur la balance sur le plan marketing et médiatique ces dernières années. Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé sont ainsi partis et n’ont pas été remplacés, pour le moment du moins, par des joueurs avec un statut similaire. Et sur le papier, l’effectif parisien a donc un peu perdu en prestige et en attractivité au fil des années. Une donnée qui inquiète certaines personnes en interne, qui ont par exemple remarqué que le club a perdu plus de 6 millions d’abonnés sur son compte Instagram, explique le quotidien L’Equipe.

Une décision assumée

Mais pour les décideurs parisiens, c’est une stratégie pleinement assumée, indique le journal. Cette absence relative de noms clinquants dans l’effectif est voulue par la direction, elle n’est pas subie. Cette dernière a notamment été lassée par les caprices de certaines de ces stars, surpayées à ses yeux, ces dernières années. C’est même un projet moins bling bling et plus basé sur la jeunesse et la formation qu’ont mis en avant les têtes pensantes du club lors des discussions pour la prise de participation d’Arctos Partners dans le club en décembre dernier.

En recrutant des joueurs comme Neymar, l’objectif des dirigeants qataris était de frapper fort d’entrée en recrutant du joli monde pour se faire connaître et pour créer des bases solides pour le club et la marque PSG, avant de se tourner vers ce projet un peu moins clinquant. Il y avait aussi volonté, toujours selon le journal, de mettre en avant et de faire la promotion du Mondial 2022 au Qatar. Les joueurs visés par le club cet été - João Neves, Nico Williams ou Désiré Doué - semblent d’ailleurs pleinement s’inscrire dans cette nouvelle stratégie de recrutement de jeunes joueurs, qui pourront devenir de véritables stars au sein du club. Reste à voir si cela sera suffisant pour enfin obtenir cette Ligue des Champions tant attendue…