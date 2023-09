OM : la réponse de caractère d’Amine Harit

La suite après cette publicité

Le départ de Marcelino a fait des heureux. Mardi, nous vous avons expliqué que plusieurs joueurs de l’Olympique de Marseille pourraient se relancer après la démission du technicien espagnol. Parmi eux, nous vous avons parlé d’Amine Harit. Depuis le début de saison, l’international marocain n’était pas un titulaire dans l’esprit de Marcelino. Il l’avait aligné dans son onze de départ uniquement face à Brest le 26 août dernier (49 minutes jouées). Pour le reste, il est entré en jeu à 5 reprises toutes compétitions confondues (2 matchs de Ligue des Champions face au Panathinaïkos et 3 rencontres de L1).

Il n’est pas à plaindre, contrairement à son compatriote Azzedine Ounahi qui avait été laissé de côté depuis le 15 août. Hier soir, les deux Lions de l’Atlas étaient titulaires face à l’Ajax Amsterdam lors de la première journée de la Ligue Europa. Une soirée où Amine Harit a livré une prestation plutôt bonne. Motivé, l’ancien joueur du FC Nantes a souvent été dans les bons coups. En effet, il a lancé Jonathan Clauss sur le premier but marseillais à la 23e (2-1). Puis, il a continué à distribuer des caviars à Iliman Ndiaye (29e) et Pierre-Emerick Aubameyang (31e, 37e).

Harit a été dans tous les bons coups

Ses efforts ont payé puisqu’il a délivré une nouvelle passe décisive. Cette fois-ci, elle était à destination de Pierre-Emerick Aubameyang (2-2, 38e). Le Marocain, qui a sonné la révolte alors que son équipe était menée, a continué à pousser pour aider son équipe en deuxième période. Malgré un peu de déchet parfois, il a été plutôt bon, lui qui a cédé sa place à la 79e minute à François-Régis Mughe. Harit, qui a reçu la note de 7,5 de la part de la Rédaction FM hier soir, a marqué sans aucun doute des points. Présent en zone mixte, il n’a pas voulu s’enflammer sur son retour en grâce. Ses propos sont relayés par Le Phocéen.

«Je ne me suis jamais posé de questions, voilà, je sais de quoi je suis capable, je sais d’où je reviens, et mentalement, je suis encore plus fort qu’avant. Je pense avoir fait énormément d’efforts pour revenir à ce niveau-là, mais je ne m’en contente pas. Je sais que j’ai encore énormément de travail devant moi, et cela passera par l’enchaînement de très bonnes performances. Physiquement, je me sens de mieux en mieux. Je reviens de loin, c’est certain. Ce n’était pas facile à gérer. J’ai eu le soutien du club, j’ai eu le soutien de ma famille, de mes proches. Et je me sens vraiment de mieux en mieux, comme je l’ai dit, il reste du travail, je ne suis pas encore à 100%, mais c’est de bon augure pour la suite.» Contrairement à certains coéquipiers, dont Chancel Mbemba qui a été catastrophique, Amine Harit a su tirer son épingle du jeu. Une bonne nouvelle pour l’OM en ces temps difficiles.