Dani Carvajal ne pense pas que l’Espagne soit raciste

Cette saison, les polémiques se multiplient en Espagne que ce soit sur l’arbitrage, mais aussi sur le plan du racisme. À ce niveau, Vinicius Junior, l’ailier du Real Madrid a été régulièrement pris pour cible. Le sélectionneur brésilien Dorival Junior a même récemment décidé de monter au créneau à ce sujet. Coéquipier au Real Madrid de Vinicius Junior, Dani Carvajal qui l’affronte ce mardi avec l’Espagne a été questionné en conférence de presse sur la question du racisme.

Selon lui, le pays n’est pas particulièrement raciste : «je ne pense pas que l’Espagne soit un pays raciste. Je viens d’un quartier modeste de Leganés, il n’y a jamais eu de problème… J’ai des amis d’une couleur de peau différente et il n’y a jamais eu de problème. Ensuite, il y a les cas de ceux qui entrent dans les stades pour se défouler et qui ne devraient plus entrer dans les stades. Ils insultent avec les mots dont ils savent qu’ils vont faire mal».