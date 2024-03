Racisme : le Brésil monte au créneau pour Vinicius Jr

Le cas Vinicius Junior fait régulièrement les choux gras en Espagne. La faute aux actes racistes comme des cris de singe ou des chansons dont il fait l’objet presque chaque week-end. Le jeune Brésilien a pris la décision de ne jamais se laisser faire et de dénoncer ces comportements. Il y a eu des épisodes très médiatiques à Valence l’an dernier ou encore cette année, et plus récemment à Barcelone et dans le stade de l’Atlético de Madrid, alors que le Real Madrid n’était même pas l’adversaire du jour. Son club a lui aussi décidé de prendre le problème à bras le corps. Récemment, deux plaintes ont été déposées, dont l’une contre l’arbitre du match face à Osasuna. Celui-ci a omis de signaler dans son rapport les nouvelles insultes dont Vinicius a été victime.

La suite après cette publicité

Forcément, cela n’aide pas à rectifier le tir en la matière. De son côté, l’ailier gauche est aussi l’auteur de nombreuses provocations envers ses adversaires. Il n’hésite pas à leur parler avec véhémence et même à se montrer très nerveux, à l’image de ce contact avec Orban en Ligue des Champions, ou encore lors de la dernière journée de Liga à Osasuna. Même le Real Madrid a du mal à le contenir, malgré les avertissements et les conseils d’Ancelotti. Cette colère est aussi le fruit des attaques dont il fait l’objet, et qui ne sont pas toujours sanctionnées. Évidemment, ces différents épisodes sont remontés jusqu’au Brésil où l’on s’inquiète pour le joueur de 23 ans. Au pays, on lui affiche son soutien mais Dorival va plus loin. Le nouveau sélectionneur avertit que son équipe réagira.

À lire

Lucas Paquetá se défend après ses déboires avec les paris sportifs

Dorival : «nous devons être prêts à prendre des mesures drastiques»

Il affirme au Guardian qu’en cas de racisme avéré, comme ce fut le cas lors du dernier match de la Seleçao en Europe, il faudra agir immédiatement. «Nous devrons analyser toutes les informations à ce moment-là, mais nous devons être prêts à prendre des mesures drastiques si cela se reproduit. Vinícius est encore un garçon. Il n’est pas encore un homme tout a fait complet et il ne peut pas être traité ainsi par cette minorité.» D’après lui, c’est aussi les supporters qui sont victimes. «Cela éloigne les fans qui ne supportent plus de voir ce genre d’abus de la part d’une minorité de personnes. Ce n’est plus acceptable dans la société. Les gens doivent être respectés de toutes les manières.» Dorival craint notamment la rencontre entre l’Espagne et le Brésil mardi prochain au Santiago-Bernabéu.

La suite après cette publicité

Il prend à partie les autorités espagnoles sur ce sujet, mais aussi brésiliennes. «Malheureusement, cela se produit partout dans le monde. L’ignorance demeure toujours. Les autorités doivent prendre des mesures plus sévères. Cette situation, avec Vinícius en particulier, a déjà dépassé les limites. Le peuple espagnol en général est très amical, respectueux et surtout pacifique. Il ne devrait pas voir son image ternie par une poignée de personnes malveillantes. Il devrait être possible de retrouver ces personnes si la police s’y intéressait. C’est comme dans notre pays, où de très nombreuses personnes souffrent chaque jour. Mais ils sont réduits au silence par l’inefficacité des autorités.» Décidément, le cas Vinicius n’a pas fini de faire parler des deux côtés de l’Atlantique.