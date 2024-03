Racisme envers Vinicius : le Real Madrid porte plainte contre l’arbitre du match face à Osasuna

Depuis son arrivée au Real Madrid, c’est malheureusement devenu la norme pour Vinicius. À cause de son jeu spectaculaire et son tempérament de feu, l’ailier brésilien provoque l’ire des supporters adverses qui tombent facilement dans le racisme pour le faire dégoupiller. Un comportement odieux qui indigne le joueur de 23 ans qui n’hésite pas à afficher son désarroi face à la situation sur les réseaux sociaux. Un autre événement a eu lieu ce week-end sur la pelouse d’Osasuna. Auteur d’un doublé, l’ancien de Flamengo a été la cible d’insultes racistes descendant des travées d’El Sadar. Et alors qu’aucune sanction n’a été prononcée suite à cette rencontre, le Real Madrid est monté au créneau ce lundi soir et a annoncé avoir déposé plainte contre l’arbitre de la rencontre à travers un communiqué :

«Après les graves insultes proférées, une fois de plus, contre notre joueur Vinicius Junior, en l’occurrence lors du dernier match de championnat joué par notre équipe à El Sadar, le Real Madrid CF communique ce qui suit. Notre club a déposé une plainte auprès de la Commission de Discipline de la Fédération Royale Espagnole de Football contre l’arbitre du match Juan Martínez Munuera, suite à la rédaction négligente du rapport de l’arbitre. Cet arbitre a volontairement et délibérément omis les insultes et les cris humiliants adressés à plusieurs reprises à notre joueur Vinicius Junior, bien qu’il ait été averti avec insistance par nos joueurs au moment même où ils se produisaient.»