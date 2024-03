Real Madrid : le nouveau craquage de Vinicius Jr

Depuis plusieurs mois maintenant, Vinicius Jr fait autant parler de lui sur qu’en dehors des terrains. Très engagé sur les questions de racisme dont il est souvent victime, la star brésilienne est aussi un joueur clivant sur les pelouses de Liga. Ses dribbles ravageurs ne lui ont pas permis de se faire que des amis et il est souvent victime de grosses fautes lorsqu’il se laisse aller dans des séries de dribbles dont seul lui a le secret. Et si certains lui reprochent d’être trop provocateur, l’attaquant du Real Madrid ne compte pas changer pour autant.

Le caractère de Vinicius Jr sur les pelouses de Liga offre souvent des scènes d’altercation avec les adversaires et même les arbitres. Et la rencontre face à Osasuna de ce samedi n’a pas fait exception à la règle. Comme bien souvent, le Brésilien a été étincelant, s’offrant un doublé et permettant à son équipe de prendre les trois points. Si son match a été marqué par de nouveaux dribbles chaloupés, Vinicius Jr s’est aussi illustré en prenant un carton jaune largement évitable en première période après avoir protesté contre une décision de l’arbitre. De quoi agacer fortement Carlo Ancelotti qui n’a pas caché sa colère en découvrant la sanction.

Vinicius Jr se sent persécuté

« Hé, Vini, ne te fous pas de moi… Pas pour avoir protesté auprès de l’arbitre, nous en avons déjà parlé», a lancé Ancelotti au joueur selon la presse espagnole. Le technicien italien ne s’y trompe pas. Avec ce nouveau carton jaune, Vinicius Jr sera suspendu pour la prochaine rencontre de Liga face à l’Athletic Bilbao. Résultat, il ne portera plus le maillot madrilène avant un mois et le choc en Ligue des Champions face à Manchester City. Entre temps, il sera avec le Brésil lors de cette trêve internationale. Mais cette sanction pour le Real Madrid n’a pas fait décolérer le Brésilien dans cette rencontre. À la mi-temps, il avait continué de s’emporter contre l’arbitre et Brahim Diaz avait dû intervenir pour le calmer.

Mais Vinicius Jr avait continué de s’attaquer à Martínez Munuera et s’était exprimé devant les caméras pour faire passer son message. «Dans tous les matchs de cet arbitre, il me donne un carton ! Dans tous ses matchs !», a lancé le Brésilien s’estimant persécuté par les arbitres depuis plusieurs mois en Liga. Une attitude qui a, encore une fois, enflammé la presse espagnole partagée entre défendre l’attitude de la star madrilène ou la dénoncer. Mais quoi qu’il en soit, Vinicius ne semble pas vouloir arrêter d’être le joueur qu’il est. Et le Real Madrid a fini par l’accepter.