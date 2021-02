Le PSG passe à l'attaque pour Gonzalo Sosa

La suite après cette publicité

Gonzalo Sosa ne laisse personne indifférent. Si l'on en croit la presse espagnole, le jeune milieu offensif du Racing Club, qui fêtera ses 16 ans début mars, figure sur les tablettes du Real Madrid, de Manchester City, du Bayern Munich, de la Juventus et de Manchester United. Et ce n'est pas tout, puisque le Paris SG est également sur les rangs.

Et selon les informations du jour dévoilées par As, une délégation du club de la capitale a même pris la direction de l'Argentine pour se réunir ce jeudi avec l'entourage de celui que l'on surnomme el Talentoso (le talentueux). Les représentants parisiens espèrent pouvoir boucler l'opération dès aujourd'hui pour prendre de vitesse la concurrence féroce sur ce dossier.

Le PSG a un plan

Pour ce faire, les champions de France en titre ont un plan en tête. As explique en effet que le PSG compte s'offrir 50% des droits du joueur moyennant une indemnité versée à son club formateur. Les Rouge-et-Bleu laisseraient ensuite mûrir le jeune talent albiceleste dans son cocon jusqu'à ses 18 ans, en mars 2023, avant de l'accueillir au Parc des Princes.

Une preuve de confiance et un pari sur l'avenir qui font réfléchir le jeune homme et ses proches, pas insensibles non plus aux charmes du Real. Face à toute cette agitation, le Racing, qui l'a déjà promu en équipe réserve, entend lui offrir un contrat professionnel le mois prochain. La balle est dans le camp de Gonzalo Sosa, grand admirateur de Juan Roma Riquelme. À l'habile droitier désormais de se positionner pour choisir son premier club européen.