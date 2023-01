Leeds fonce sur Azzedine Ounahi et Georginio Rutter

La suite après cette publicité

Actuel 14e de Premier League, Leeds veut profiter du mercato hivernal pour se renforcer considérablement et ainsi vivre une deuxième partie de saison plus tranquille. L’objectif : s’éloigner rapidement de la zone rouge et assurer rapidement le maintien dans l’élite. Et la direction du club du Yorkshire a les moyens pour attirer du beau monde.

Selon nos informations, Leeds est actuellement en train de boucler l’arrivée du Français Georginio Rutter. L’attaquant de 20 ans qui évolue à Hoffenheim devrait s’envoler pour 30 millions d’euros direction la Premier League. Leeds tient déjà un accord avec le joueur et à quasiment trouvé un accord avec le club allemand. En parallèle de ce dossier, Leeds s’intéresse aussi à Azzedine Ounahi. Le milieu marocain, très courtisé, plaît au club anglais qui a même formulé une offre à Angers il y a quelques jours de sources anglaises confirmées par nos soins.

