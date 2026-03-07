Menu Rechercher
Atlético : José María Giménez sauve un pigeon en plein match

Par Tom Courel
Atlético 3-2 Real Sociedad

La séquence était assez lunaire au Wanda Metropolitano lors de la 27e journée de Liga. En effet, durant la rencontre entre l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad (3-2), un événement a particulièrement attirer l’attention, et ce, à la 19e minute, alors que les deux équipes étaient encore dos à dos (1-1). Koke jouait un corner vers Matteo Ruggeri, puis au moment d’arriver vers l’arrière italien, le ballon a effectué un rebond pour le moins étrange, même suspect lors du ralenti. L’explication de celui-ci est simple : un pigeon, installé sur la pelouse, venait de recevoir le ballon en pleine plume.

beIN SPORTS
🥺 Quand le ballon frappe un pigeon... José María Giménez vient en sauveur ! ❤️‍🩹
#LaLiga #EuropeArena
Visiblement cogné après cette tête osée, l’oiseau a peiné à décoller de la pelouse madrilène. Et c’est finalement José María Giménez (31 ans) qui a été vers lui pour le sauver et le poser hors du terrain sous les applaudissements du public. Bien évidemment, le jeu a ensuite repris et ce sont finalement les hommes de Diego Simeone qui se sont imposés à domicile. Ils restent donc sur le podium, derrière ses rivaux.

